"يجب التعلم من الأخطاء".. مدرب قطري يتحدث عن دوري نجوم العراق

وخسر البلوشي أول مبارياته الرسمية بكونه مدربًا لفريق زاخو أمام القوة الجوية بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن دوري نجوم العراق على ملعب الكوت، اليوم الجمعة.وقال البلوشي: "إن فريق زاخو لعب اليوم أمام فريق مميز مثل القوة الجوية القادم من مباراة كبيرة في دوري أبطال آسيا، زاخو فعل ما بوسعه في المباراة لكن لم نتمكن من الفوز ونحن نعمل على تطوير الإيجابيات وتصحيح السلبيات في المرحلة المقبلة".وأضاف أن زاخو خسر مباراته أمام القوة الجوية بسبب الأخطاء الفردية؛ لكنهم يسعون للتعويض في المباراة القادمة لتقديم أداء أفضل من هذه المواجهة، لا سيما أن المباراة ستقام على أرضهم وبين جماهيرهم.وتابع البلوشي: "في كل بطولة يحصل الشد والسجال بين الجماهير ولكن نحن في زاخو لدينا جمهور مميز سنعول عليه كثيرًا لتحقيق الفوز في المباريات القادمة".وعن رأيه بدوري نجوم العراق للمحترفين، أوضح البلوشي بالقول: "يجب التعلم من الأخطاء التي تحدث في الدوري لتصحيحها مستقبلًا، نعم الكرة العراقية تتطور بقيادة رئيس الاتحاد عدنان درجال، الذي يمتلك نظرة كبيرة عن واقع الكرة ونتمنى مشاهدة دوري عراقي مميز لأن الجماهير العراقية تستحق ذلك".