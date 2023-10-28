استعاد 3 من نجومه.. نبأ سار لبرشلونة قبيل الكلاسيكو

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفنى لفريق برشلونة، القائمة التى سيخوض بها مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، فى كلاسيكو الأرض، والمقرر لها الرابعة والربع عصر اليوم، السبت، على ملعب "مونتجويك"، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.وشهدت قائمة برشلونة عودة الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وكوندي، بعد تعافيهم من الإصابة التى لحقت بهم خلال الفترة الماضية، بينما استمر غياب الثلاثي فرينكي دي يونج، وبيدري، وسيرجي روبرتو، للإصابة.ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة برصيد 28 نقطة، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.وكان الفريق الكتالوني قد حقق الفوز في الجولة الماضية علي فريق أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:حراسة المرمى: تير شتيجن- إنياكي بينا وأندير أسترالاجا.خط الدفاع: كوبارسي - جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- إينجو مارتينيز- كريستنسن - كوندي وماركوس ألونسو.خط الوسط: كاسادو- جافي- روميو- فيرمين لوبيز- جوندوجان وفورت.خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس- جواو فيليكس- لامين يامال- ليفاندوفسكي ومارك جويو.