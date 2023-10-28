دوري نجوم العراق.. مقترح "ساخر" لنقل الأندية بين المحافظات

وانطلق دوري نجوم العراق للمحترفين يوم أمس بحلة جديدة مغايرة عن النسخ الماضية من المسابقات المحلية في العراق، وأبرزها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" لأول مرة في بطولة محلية بالعراق.وقال داوود، "الاتحاد العراقي لكرة القدم يحتاج إلى 5 طائرات كي تُنقل وفود الأندية بين المحافظات لخوض مباريات دوري المحترفين، لأنه من غير المعقول خوض عدد من المباريات في محافظات مختلفة بظرف 3 أيام بين جولة وأخرى"، بحسب winwinوأضاف: "الاتحاد العراقي كان بإمكانه إجراء قرعة متوازنة دون ضغط لمباريات بهذه الصورة، وأعتقد بأنّ أول من سيبدي امتعاضه من هذا الضغط هو الجمهور وليس إدارات الأندية واللاعبين، وستظهر بصورة واضحة مع تطبيق الـ VAR بشكل فعلي بالجولات القادمة".تجدر الإشارة إلى أنّ دوري نجوم العراق، شهد اختلافاً في النقل التلفزيوني أيضاً من خلال استخدام أكثر من 30 كاميرا، ليحدث نقلة في هذا الجانب.وأيضاً تمّ تطبيق الوقت البدل الضائع في المباريات بهدف لعب أكبر عدد من الدقائق في المباراة؛ إذ وصل الوقت البديل عن الضائع في بعض المباريات إلى 10 دقائق.وكان الاتحاد العراقي قد منح الترددات المجانية للقنوات الراغبة بنقل مباريات دوري نجوم العراق لبثها بشكل مجاني لحين حسم مفاوضات بيع حقوق المباريات.