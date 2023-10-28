الزوراء يواجه نفط ميسان بغياب أبرز نجومه

ويلتقي الزوراء، نظيره نفط ميسان، بعد غد الإثنين، في إطار الجولة الثانية من دوري نجوم العراق، على ملعب البصرة الدولي.ويفقد الزوراء، خدمات الظهير الأيمن أحمد عبد الحسين بسبب الإصابة، فيما يغيب المحترف الموريتاني الحسن حويبيب بداعي الإيقاف.وكان الزوراء قد استهل مشواره في دوري نجوم العراق، بالخسارة بهدفين دون رد أمام نوروز.وأجرى الزوراء، مرانه الأخير تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري، الذي فضل إقامة التدريبات صباحا، قبل التوجه إلى البصرة مساء اليوم، عبر رحلة برية تمتد لأكثر من 6 ساعات.