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نوير يعود لحراسة مرمى البايرن بعد غياب لـ 350 يوما
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
عاد الحارس الألماني مانويل نوير لحراسة مرمى بايرن ميونخ بعد غياب طويل، إذ يبدأ في التشكيلة الأساسية لفريقه أمام دارمشتات، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.
ومنح المدرب توماس توخيل، فرصة لحارسه المخضرم للبدء أساسيًا بعد نحو 350 يومًا على آخر ظهور له مع الفريق؛ بسبب إصابة بالغة في الساق.
كما يبدأ الظهير المغربي نصير مزراوي في التشكيلة، رفقة كونراد لايمر، فيما يجلس توماس مولر، على مقاعد البدلاء.
وتضم تشكيلة بايرن، كلا من:
حراسة المرمى: مانويل نوير
الدفاع: مزراوي، مين جاي، دي ليخت، وديفيز
الوسط: كيميتش، لايمر، وموسيالا
الهجوم: ساني، هاري كين، وكومان
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