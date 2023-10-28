نوير يعود لحراسة مرمى البايرن بعد غياب لـ 350 يوما

ومنح المدرب توماس توخيل، فرصة لحارسه المخضرم للبدء أساسيًا بعد نحو 350 يومًا على آخر ظهور له مع الفريق؛ بسبب إصابة بالغة في الساق.كما يبدأ الظهير المغربي نصير مزراوي في التشكيلة، رفقة كونراد لايمر، فيما يجلس توماس مولر، على مقاعد البدلاء.وتضم تشكيلة بايرن، كلا من:حراسة المرمى: مانويل نويرالدفاع: مزراوي، مين جاي، دي ليخت، وديفيزالوسط: كيميتش، لايمر، وموسيالاالهجوم: ساني، هاري كين، وكومان