الريال يهزم برشلونة في كلاسيكو الارض

انتهى كلاسيكو الأرض بين برشلونة و ريال مدريد في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا وذلك على ملعب مونتجويك الأوليمبي بفوز الريال بهدفين لهدف.

وسجل لريال مدريد جود بيلينجهام هدفين ، وغوندوغان لبرشلونة.



وبات الريال في المركز الأول الان برصيد ٢٨ نقطة بينما برشلونة في المركز الثالث.