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الريال يهزم برشلونة في كلاسيكو الارض
Alsumaria Tv
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انتهى كلاسيكو الأرض بين برشلونة و ريال مدريد في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا وذلك على ملعب مونتجويك الأوليمبي بفوز الريال بهدفين لهدف.
وسجل لريال مدريد جود بيلينجهام هدفين ، وغوندوغان لبرشلونة.
وبات الريال في المركز الأول الان برصيد ٢٨ نقطة بينما برشلونة في المركز الثالث.
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