عقب كلاسيكو الأرض.. تشافي: من يستحق الفوز بالمباراة هو برشلونة

وقال تشافي عقب اللقاء: "لقد سيطرنا 60 دقيقة، لكن هذه هي كرة القدم، إذا لم تسجل 2-0، ريال مدريد لديه هذه القدرة، ولديه ثلاث فرص أو اثنتين ونصف يسجل هدفين، لقد افتقرنا إلى الفعالية".وأضاف: "لقد سارت المباراة وما كان مخطط له بشكل جيد، لقد استحقينا الفوز، في النهاية، لقد جعلونا نعاني، لكنني أعتقد، بكل صدق، إذا كان هناك من يستحق الفوز بالمباراة فهو برشلونة".واختتم: "حتى التعادل بالنسبة لنا لم يكن كافيًا، وصلت العرضية المؤسفة، نتيجة سيئة للغاية، لكنها كانت خطوة للأمام على مستوى المباراة، لقد سيطروا على 25 دقيقة وجعلونا نعاني، لقد أعاد الفريق بناء نفسه، إنها مسألة فعالية لأننا لعبنا بشكل جيد للغاية، والنتيجة مخزية، انها وصمة عار".