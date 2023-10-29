بينهم أمجد عطوان.. إليك أغلى 5 صفقات في دوري نجوم العراق

وعززت الأندية المشاركة في دوري المحترفين صفوفها بصفقات كلفت خزائنها أموالاً طائلة، نستعرض في سياق التقرير التالي أغلى 5 صفقات في الانتقالات الصيفية التي سبقت انطلاق دوري نجوم العراق، بحسب winwin.بعد انتهاء رحلته مع الشمال القطري، دخلت الأندية العراقية، لاسيما الجماهيرية، في سباق للتعاقد مع أمجد عطوان، نظرًا لمكانته وثقله في خط الوسط مع المنتخب العراقي.عطوان لم يحسم وجهته، واستمع إلى جميع العروض التي لم تكن ملبية لطموح اللاعب، حتى دخل زاخو السباق وحسمه لصالحه، بعدما قرر دفع 650 مليون دينار عراقي، أي نحو 497.5 ألف دولار أميركي، ليكون الصفقة الأغلى في العراق.عاش أيمن حسين صيفًا مضطربًا، بعد موسم صعب لم يكتب له النجاح مع الجزيرة الإماراتي، إذ درس اللاعب بعناية العروض المحلية والعربية التي قدمت له، ليستقر على الانتقال لصفوف الرجاء الرياضي المغربي.وبعد فترة قصيرة جدًّا، قرر أيمن حسين فسخ عقده مع الفريق المغربي بالتراضي لأسباب وصفها بالعائلية، حيث جاء ذلك في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات في العراق، لينقض عليه القوة الجوية، ويحسم الصفقة مقابل 450 مليون دينار عراقي، أي ما يقارب 344.4 ألف دولار أميركي.صيف حسين علي لم يكن مختلفًا عن أيمن حسين، إذ بدأه بتجديد العقد مع فريقه الصفاقسي التونسي، وبعد فترة وجيزة أيضًا قرر فسخ العقد بالتراضي، تزامنًا مع رحيل المدرب المصري حسام البدري.وكان يخطط علي للالتحاق بمدربه حسام البدري في نادي الزوراء، لكن إدارة النوارس لم تكن تمتلك الأموال الكافية لحسم الصفقة، ليدخل الشرطة بقوة ويحسم الأمور لصالحه، مقابل 450 مليون دينار عراقي أيضا.رغم الإشاعات والأخبار التي حاصرت إبراهيم بايش للانتقال إلى إحدى دوريات الخليج العربي، لكن اللاعب لم يتحرك من صفوف القوة الجوية، وقرر الاستمرار مع الفريق للموسم الخامس على التوالي.الأمور المالية لم تشكل عائقًا أمام بقاء بايش مع الصقور، الذي لطالما كان يتحدث عن التجديد "على بياض"، ليجدد التعاقد مقابل 325 مليون دينار عراقي، أي نحو 248.7 ألف دولار أميركي.بعد موسمين مع الزوراء، قرر سعد عبد الأمير تغيير الأجواء، وخوض تجربة جديدة تكون أعلى فنيًّا، لاسيما من خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا.بعد تعاقد القوة الجوية مع المدرب أيوب أوديشو، قرر الأخير التعاقد مع سعد عبد الأمير بالاسم، لاسيما وأنه كان أبرز أسلحته مع الزوراء، وأيضًا لخبرته في دوري أبطال آسيا، لتتم الصفقة للصقور مقابل 250 مليون دينار عراقي، أي نحو 191.3 ألف دولار أمريكي.تجدر الإشارة إلى أن جميع اللاعبين أعلاه يلعبون في المنتخب العراقي، باستثناء سعد عبد الأمير الذي يعد خارج حسابات المدرب الإسباني، خيسوس كاساس.