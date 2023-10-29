مباريات الأحد.. قمة تجمع ديربي مانشستر ومواجهة "مُثيرة" بين روما والأنتر

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةوست هام يونايتد X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1برايتون X فولهام – الساعة 5 عصراليفربول X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1أستون فيلا X لوتون تاون – الساعة 5 عصرامانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةريال بيتيس X أوساسونا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 6:15 على قناة beIN Sports HD 3أتلتيك بيلباو X فالنسيا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةكالياري X فروسينوني – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1مونزا X أودينيزي – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1انتر ميلان X روما – الساعة 9 مساء على قناة AD Sports Premium 1نابولي X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلةآينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5باير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5