مباريات الأحد.. قمة تجمع ديربي مانشستر ومواجهة "مُثيرة" بين روما والأنتر

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام يونايتد X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
برايتون X فولهام – الساعة 5 عصرا
ليفربول X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X لوتون تاون – الساعة 5 عصرا
مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X أوساسونا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 6:15 على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو X فالنسيا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري X فروسينوني – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1
مونزا X أودينيزي – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1
انتر ميلان X روما – الساعة 9 مساء على قناة AD Sports Premium 1
نابولي X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
باير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5