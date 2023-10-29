العراق يحصد 14 وساماً منوعاً في دورة الألعاب الآسيوية.. إليك القائمة

وأضاف العراق ثلاثة أوسمة فضية إلى رصيده في اليوم الأخير أحدهما أحرزه العداء محمد فهد في فعالية 400 م للفئة (t11)، فيما حصل فريق سيف المبارزة على وسام فضي، وقبله توج مبارز البارالمبية زين العابدين غيلان بفضية فعالية فردي سيف المبارزة.يذكر أن الأوسمة التي تحققت هي في فعاليات ألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمبارزة.وأشاد رئيس البعثة العراقية ورئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد بالإنجازات المتحققة، مشيراً إلى أن المنتخبات العراقية مرت بصعوبات لم نشهدها منذ تأسيس البارالمبية وحتى تموز المنصرم، اذ لم نتسلم المبالغ المخصصة لنا والتي أثرت في معسكرات فرقنا نتيجة الظرف المالي المعقد.ولفت إلى أن الوفد استمر في معاناته حتى بعد وصوله إلى القرية الرياضية في مدينة هوانغجو الصينية من بينها معاناتنا من نقص في تجهيزات الرياضيين، كما واجهنا صعوبات في حجز تذاكر الطيران كي نؤمن وصولنا في الوقت المناسب.وأشاد في ختام حديثه بالنتائج المتحققة بالرغم من تقليص وفد رياضيينا إلى 46 رياضياً مقارنة بـ 82 رياضياً في آخر دورة شاركنا فيها.