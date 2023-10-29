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ختام دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية.. الصين في الصدارة وهذا مركز العراق

رياضة

2023-10-29 | 07:00
ختام دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية.. الصين في الصدارة وهذا مركز العراق
1,122 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أُسدل الستار أمس السبت 28 تشرين الاول/ اكتوبر 2023، على دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة (هانغتشو 2023)، والتي شارك فيها نحو 3 آلاف رياضي من 44 دولة ومنطقة في 501 حدث رياضي من خلال 22 رياضة.

وحصد 468 رياضياً ميدالية واحدة على الأقل، مع 21 رقماً قياسياً عالمياً جديداً، و72 رقماً قياسياً آسيوياً جديداً، و283 رقماً قياسياً في دورة الألعاب البارالمبية.

وتصدّرت الصين جدول الترتيب النهائي بمجموع 521 ميدالية (214 ذهبية – 146 فضية – 140 برونزية).

وحققت إيران المركز الثاني في إنجاز تاريخي غير مسبوق لها بعدما نجحت في جمع 131 ميدالية (44 ذهبية – 46 فضية – 41 برونزية)، فيما جاءت اليابان في المركز الثالث وحصدت ما مجموعه 150 ميدالية (42 ذهبية – 49 فضية – 59 برونزية).

وعلى مستوى الدول العربية حلت الإمارات في المركز 14 بـ 11 ميدالية (4 ذهبيات – 4 فضيات – 3 برونزيات)، ثم الأردن في المركز 15 برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات – فضيتان – برونزية واحدة)، فالعراق في المركز 16 برصيد 14 ميدالية (3 ذهبيات – 7 فضيات – 4 برونزيات)، والسعودية في المركز 19 برصيد 9 ميداليات (ذهبيتان – 4 فضيات – 3 برونزيات).

*العراق
 ختمت بعثة اللجنة البارالمبية العراقية، مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية التي ضيفتها مدينة هوانغجو الصينية بحصولها على ثلاثة أوسمة فضية (اثنان منهما في فعالية المبارزة والآخر في ألعاب القوى) ليصبح رصيد العراق من مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية 14 وساماً، 3 ذهب و7 فضة و4 نحاس.

وأضاف العراق ثلاثة أوسمة فضية إلى رصيده في اليوم الأخير أحدهما أحرزه العداء محمد فهد في فعالية 400 م للفئة (t11)، فيما حصل فريق سيف المبارزة على وسام فضي، وقبله توج مبارز البارالمبية زين العابدين غيلان بفضية فعالية فردي سيف المبارزة.

يذكر أن الأوسمة التي تحققت هي في فعاليات ألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمبارزة.

وأشاد رئيس البعثة العراقية ورئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد بالإنجازات المتحققة، مشيراً إلى أن المنتخبات العراقية مرت بصعوبات لم نشهدها منذ تأسيس البارالمبية وحتى تموز المنصرم، اذ لم نتسلم المبالغ المخصصة لنا والتي أثرت في معسكرات فرقنا نتيجة الظرف المالي المعقد.

ولفت إلى أن الوفد استمر في معاناته حتى بعد وصوله إلى القرية الرياضية في مدينة هوانغجو الصينية من بينها معاناتنا من نقص في تجهيزات الرياضيين، كما واجهنا صعوبات في حجز تذاكر الطيران كي نؤمن وصولنا في الوقت المناسب.

وأشاد في ختام حديثه بالنتائج المتحققة بالرغم من تقليص وفد رياضيينا إلى 46 رياضياً مقارنة بـ 82 رياضياً في آخر دورة شاركنا فيها.
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