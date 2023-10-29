السيتي يحسم الديربي لصالحه بثلاثية في شباك اليونايتد

ومنح هالاند التقدم للسيتي في الدقيقة (26) من علامة الجزاء، بعدما حصل رودري على تلك الركلة بعد تعرضه للإعاقة من قبل راسموس هويلوند، في لقطة لم يحتسبها الحكم في البداية قبل أن يعود لاحتسابها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.كما سجل هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 49.وتمكن فيل فودين لاعب نادي مانشستر سيتي من تسجيل هدف السيتيزن الثالث أمام مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.بعد فوز السيتي يحتل الازرق المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بينما مانشستر يونايتد في المركز الثامن .