بعد فضيحة قبلة هيرموسو.. "فيفا" يعلن عقوبة لويس روبياليس

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "قررت اللجنة التأديبية لفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات"، معتبرا أنه "انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي".وأضاف: "أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم (الاثنين) بتفاصيل هذا القرار. وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلل (...) مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف" أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي".وقدم روبياليس استقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في ايلول الماضي بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة تقبيله نجمة المنتخب الإسباني هيرموسو بالقوة على شفتيها، خلال الاحتفال بفوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني في 20 اب الماضي، رغم أن روبياليس صرح في ما بعد أن القبلة حصلت "بالتراضي".وواجه روبياليس انتقادات واسعة واتهم بـ"الاعتداء الجنسي" من قبل محكمة إسبانية، وتم منعه من الاقتراب من اللاعبة هيرموسو لمسافة 200 متر.وكان "الفيفا" أوقف روبياليس في 26 اب الماضي عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما وفتح تحقيقا بحقه.