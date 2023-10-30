العثور على جثة مشجع في مدرجات ملعب إيطالي

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الجثة لرجل يبلغ 42 عاما، وكانت متواجدة أسفل المدرجات المخصصة لمشجعي ميلان في مباراة الأمس.وكشف صديق المشجع المتوفي بأنه حاول الدخول بدون تذكرة مع صديقه، لكنه تعرض لعائق منعه من الاستمرار في التسلل إلى داخل الملعب.وأكد أن صديقه واصل المضي لمحاولة الوصول لداخل الملعب، قبل أن يسقط في فراغ موجود بالمدرجات.وعثرت الشرطة على الجثة حوالي الساعة 02:00 صباحا بعد ساعات قليلة من انتهاء المباراة بالتعادل (2-2) بين نابولي وميلان.