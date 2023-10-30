القوة الجوية يهزم نفط الوسط في دوري نجوم العراق

تغلب فريق القوة الجوية، مساء اليوم الاثنين، على نظيره نفط الوسط بهدف نظيف في دوري نجوم العراق.

وسجل القوة الجوية هدفه الوحيد من خلال سعد عبد الأمير في الشوط الاول من المباراة التي احتضنها ملعب النجف.

وستقام بعد قليل مباراتين في دوري نجوم العراق، الأولى تجمع الزوراء ونفط ميسان في ملعب البصرة، والثانية تجمع الشرطة وكربلاء في ملعب الزوراء.