"نجوم العراق".. الزوراء يعود بنقطة من البصرة والشرطة يهزم كربلاء

تعادل فريق الزوراء مع نظيره نفط ميسان، مساء اليوم الاثنين، فيما خطف فريق الشرطة فوزاً مهماً من ضيفه كربلاء في دوري نجوم العراق.

ففي ملعب البصرة، تعادل الزوراء ونفط ميسان بهدف لكل منهما. وفي ملعب الزوراء، تمكن فريق الشرطة من تحقيق فوز مهم وفي الوقت القاتل بهدفين لهدف أمام ضيفه كربلاء.