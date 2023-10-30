ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، خلال حفل "البالون دور" الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول".



وفاز ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي برصيد 5 مرات.



يذكر أن النجم الأرجنتيني، فاز بالكرة الذهبية في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.