أستراليا تعلن انسحابها من الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد دعا الاتحادات المحلية في آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة مع تحديد موعد نهائي اليوم الموافق الـ31 من أكتوبر/ تشرين الاول.وقال جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، إن بلاده ستركز على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.وقال اتحاد كرة القدم الأسترالي في بيان: "لقد بحثنا في إمكانية تقديم عرض لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في مسابقة 2034".وأضاف: بدلًا من ذلك، نعتقد أننا في وضع قوي لاستضافة أقدم مسابقة دولية للسيدات في العالم، كأس آسيا للسيدات 2026، ومن ثم الترحيب بأعظم الفرق في كرة القدم العالمية في كأس العالم للأندية 2029.ويجب على الدول التي تأمل في استضافة كأس العالم 2034 أن تعرب عن اهتمامها الرسمي بحلول اليوم الـ31 من أكتوبر، ويجب تقديم اتفاقية العطاء الموقعة بحلول الـ30 من نوفمبر.وأعلنت السعودية رسميًّا رغبتها في استضافة كأس العالم 2034.ويحظى ملف السعودية بدعم كبير من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ اعلنت اتحادات دول عديدة دعمها ملف المملكة الذي يستهدف استضافة المونديال في 2034.