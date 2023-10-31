مساعدات ورسائل تشجيعية.. نجم مدريد يُثير الجدل ويواصل دعم إسرائيل

السومرية نيوز – رياضة



وجّه تيبو كورتوا، حارس نادي ريال مدريد ومنتخب بلجيكا رسالة دعم لجنود الجيش الإسرائيلي، رغم قرار رابطة الدوري الإسباني عدم دعم إسرائيل في حربها على غزة.

وأبدت بعض جماهير الفرق الإسبانية على غرار أوساسونا، تعاطفا مع أهالي قطاع غزة وفلسطين في ظل أعمال العنف التي يعيشونها من قبل الجانب الإسرائيلي.



وليست المرة الأولى التي يقوم فيها كورتوا بدعم إسرائيل علنا، فبعد عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر الجاري، وفي منشور عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، قال: "أنا حزين جدا بسبب هذا الواقع المؤلم. أرسل حبي ودعمي لأصدقائي وأسرتي في إسرائيل، مع أملي أن ينتهي هذا الكابوس قريبا".