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بمليار يورو.. الريال يجدد عقد نجمه فينيسيوس
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، حتى عام 2027.
وقال بيان النادي: "اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 حزيران 2027".
وسيصل قيمة الشرط الجزائي فى عقد فينيسيوس الجديد مع الريال، إلى مليار يورو.
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