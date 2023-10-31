بمليار يورو.. الريال يجدد عقد نجمه فينيسيوس

وقال بيان النادي: "اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 حزيران 2027".وسيصل قيمة الشرط الجزائي فى عقد فينيسيوس الجديد مع الريال، إلى مليار يورو.