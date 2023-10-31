بالصورة.. تعليق ساخر من رونالدو على تتويج ميسي بالكرة الذهبية

ونال ميسي الكرة الذهبية في حفل أقيم أمس الاثنين في باريس، بعدما تفوق على زميله السابق في باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي، ونجم مانشستر سيتي وأفضل لاعب في أوروبا النرويجي إيرلينغ هالاند.وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر.وتوج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية مبتعدا في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه رونالدو الذي كان غائبا أصلا عن لائحة المرشحين الثلاثين لنيل الجائزة المرموقة لعام 2023.وتفاعل رونالدو بشكل ساخر مع تتويج غريمه بالكرة الذهبية الثامنة، حيث وضع رموز لوجوه تضحك بسخرية، على فيديو تحليل قناة "آس" الإسبانية على "إنستغرام"، لفوز "البرغوث" بالجائزة.