قائمة "مرتقبة" من كاساس لتصفيات كأس العالم وهذا موقف المصابين

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، إن الإسباني كاساس سيصل إلى بغداد منتصف الأسبوع المقبل وسيقوم بمتابعة لاعبي المنتخب الوطني ضمن قائمة الخمسين لاعباً المرسلة للاتحاد الدولي وهم يشاركون مع أنديتهم في دوري نجوم العراق، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف، بعد عودة كاساس إلى بغداد والاطلاع على مستويات اللاعبين سيصدر المدرب القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً نهاية الأسبوع المقبل، والتي سيتم اختيارها على وفق رأي المدرب وجاهزية اللاعبين، مشيراً إلى أن المنتخب سيتجمع قبل 72 ساعة من مباراة التصفيات أمام اندونيسيا بحسب ضوابط الاتحاد الدولي.وبشأن اللاعبين المصابين، أوضح عماد، الأخبار السعيدة تتوالى على المنتخب الوطني بعد عودة عدد من المصابين لفرقهم للمشاركة ضمن منافسات دوريهم وايضاً عودة تدريباتهم الجماعية مع انديتهم، مثل زيدان اقبال والاي محيي الدين، بينما شارك اللاعبان سعد ناطق مع فريقه أبها السعودي وحسين علي مع هيرنفين الهولندي الناشط في الدوري الممتاز.يذكر أنَّ مجموعة أسود الرافدين في التصفيات التمهيدية لكأس العالم تضم منتخبات اندونيسيا وفيتنام والفلبين، ويستهل أسود الرافدين المنافسات بلقاء اندونيسيا في البصرة ثم يغادر مباشرة الى فيتنام لمواجهة فريقها ضمن الجولة الثانية.