خطأ فادح بحفل الكرة الذهبية 2023.. تعرف عليه

وتواجد في الحفل عدد من نجوم وأساطير كرة القدم، من بينهم الإنجليزي غاري لينيكر، لاعب توتنهام وبرشلونة الأسبق.وقام لينيكر بتقديم جائزة "غيرد مولر" التي تمنح لهداف العام، للنرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.لكن الحساب الرسمي للجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ارتكب خطأ فادحا بتقديم لينيكر على أنه الفائز بالكرة الذهبية عام 1986.لكن لينيكر لم يسبق له التتويج بالجائزة، بل إن الفائز في تلك السنة كان السوفييتي إيغور بيلانوف، فيما حل أسطورة إنجلترا في المركز الثاني خلفه.ولم يفوت لينيكر فرصة التعليق على هذا الخطأ الفادح، إذ كتب تغريدة ساخرة، جاء فيها: "سآخذها.. هل من الممكن أن تسرلوا لي الجائزة من فضلكم؟".يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.