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النفط يهزم الطلبة في دوري نجوم العراق
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي النفط، اليوم الأربعاء، من الفوز على ضيفه نادي الطلبة بنتيجة 2-1 في اخر مباريات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.
وشهد ملعب نادي الأمانة الرياضي مجريات المباراة في الساعة الثالثة عصراً.
وشهد الشوط الاول تقدم النفط بهدف دون رد، جاء عن طريق اللاعب سامسون دير غبادييو في الدقيقة 27 .
وفي الشوط الثاني تمكن الانيق من ادراك التعادل في الدقيقة 63 عن طريق حسين عبدالله لاوندي ، وفي الدقيقة 71 سجل النفط هدفه الثاني عن طريق اوكامولا توبي.
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