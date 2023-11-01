النفط يهزم الطلبة في دوري نجوم العراق

وشهد ملعب نادي الأمانة الرياضي مجريات المباراة في الساعة الثالثة عصراً.وشهد الشوط الاول تقدم النفط بهدف دون رد، جاء عن طريق اللاعب سامسون دير غبادييو في الدقيقة 27 .وفي الشوط الثاني تمكن الانيق من ادراك التعادل في الدقيقة 63 عن طريق حسين عبدالله لاوندي ، وفي الدقيقة 71 سجل النفط هدفه الثاني عن طريق اوكامولا توبي.