احصائيات عن الجولة الـ2 من دوري نجوم العراق.. دهوك المتصدر والزوراء يعاني

السومرية نيوز – رياضة



اختتمت مباريات الجولة الثانية من دوري نجوم العراق، أمس الأربعاء 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بعدما تغلب نادي النفط على نادي الطلبة بهدفين لهدف، وفي هذا التقرير سنتعرف على احصائيات هذه الجولة وأبرز احداثها.



ادناه نتائج الجولة الثانية كاملة:



وهذه جميع اهداف الجولة الثانية:







*جدول الترتيب

وبعد انتهاء الجولة تتقاسم 3 اندية الصدارة برصيد 6 نقاط وهي دهوك والقوة الجوية والقاسم، كما مبين ادناه:



أما بالنسبة الى ترتيب الهدافين في دوري نجوم العراق فهناك أربعة لاعبين تمكنوا من تسجيل هدفين في الجولتين الماضية وهم سعد عبد الأمير لاعب القوة الجوية ولوكاس دا سيلفا من نادي الكرخ وشيركو كريم من نادي اربيل ومحمود خليل من نادي الكهرباء. أما بالنسبة الى ترتيب الهدافين في دوري نجوم العراق فهناك أربعة لاعبين تمكنوا من تسجيل هدفين في الجولتين الماضية وهم سعد عبد الأمير لاعب القوة الجوية ولوكاس دا سيلفا من نادي الكرخ وشيركو كريم من نادي اربيل ومحمود خليل من نادي الكهرباء.



أما ترتيب الجولة الأولى فكان الاتي:



وستنطلق الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق، اليوم الخميس 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إذ يلاقي الزوراء فريق القاسم، بينما يواجه القوة الجوية فريق نوروز.