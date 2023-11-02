برشلونة يفاضل بين 12 صفقة لخلافة ليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن البارسا لا يواجه أزمة حاليا بمركز رأس الحربة في ظل تواجد روبرت ليفاندوفسكي، والوصول المحتمل للبرازيلي، فيتور روكي، في يناير/كانون الثاني المقبل.وأضافت أن تعاقد ليفاندوفسكي مع البارسا ينتهي في صيف 2026، إلا أن هناك بندا يشير إلى أنه حال عدم مشاركته في 55% من المباريات بموسم 2025/2024، فإنه يحق لإدارة النادي فسخ تعاقده.وأشارت إلى أن أرقام النجم البولندي بقميص الفريق الكتالوني، تبدو مقنعة وجيدة، حيث سجل 39 هدفا وصنع 12 لزملائه في 57 مباراة على مدار الموسمين الحالي والماضي.كما أكدت في نفس السياق أن تواجد ليفاندوفسكي، لم يمنع مسؤولي البارسا من وضع أجندة تضم عدة أسماء، لدعم خط الهجوم في المستقبل.ولفتت سبورت أيضًا إلى أن برشلونة يستهدف في الوقت الحالي اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم، وقد يضطر لدفع مبلغ مالي، إذا سنحت له فرصة جيدة في سوق الانتقالات، تحسبا لوصول عرض سعودي مغر لليفاندوفسكي، في صيف العام المقبل 2024.ونشرت الصحيفة قائمة تضم 12 لاعبا بأجندة مسؤولي برشلونة، مثل الثنائي النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) وفيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، مويس كين (يوفنتوس)، جوناثان دافيد (ليل)، يوسف موكوكو (دورتموند)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، ومهدي طارمي (بورتو).وتضم القائمة أسماء أخرى أقل شهرة مثل سانتياجو خيمينيز (فينورد)، سيرهو جيراسي (شتوتجارت)، آرتيم دوفبيك (جيرونا)، وإيفان فيرجسون (برايتون).