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الجوية يحتفظ بصدارة دوري نجوم العراق بعد الفوز على نوروز
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
احتفظ نادي القوة الجوية، اليوم الخميس، بصدارة دوري نجوم العراق بعد تحقيق الفوز على ضيفه فريق نوروز في انطلاق منافسات الجولة الثالثة.
واحتضن ملعب الكوت عند الساعة الثالثة عصراً المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل فريق القوة الجوية أولاً من ركلة جزاء نفذها أيمن حسين بنجاح في الدقيقة السادسة، وتمكن فريق نوروز من تعديل النتيجة في الوقت الإضافي عند الدقيقة 45+5 عن طريق اللاعب محمد سامي.
وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 53 عن طريق علي جاسم.
وتصدر الصقور الدوري برصيد 9 نقاط فيما بات نادي نوروز بالمركز التاسع برصيد ثلاثة نقاط.
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