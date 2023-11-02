الجوية يحتفظ بصدارة دوري نجوم العراق بعد الفوز على نوروز

واحتضن ملعب الكوت عند الساعة الثالثة عصراً المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل فريق القوة الجوية أولاً من ركلة جزاء نفذها أيمن حسين بنجاح في الدقيقة السادسة، وتمكن فريق نوروز من تعديل النتيجة في الوقت الإضافي عند الدقيقة 45+5 عن طريق اللاعب محمد سامي.وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 53 عن طريق علي جاسم.وتصدر الصقور الدوري برصيد 9 نقاط فيما بات نادي نوروز بالمركز التاسع برصيد ثلاثة نقاط.