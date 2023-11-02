https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-472584-638345360050826574.jpg
إنريكي: هذا ما يحتاجه مبابي للفوز بالكرة الذهبية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، اليوم الخميس، أن كيليان مبابي سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية مستقبلا، وذلك بعد ثلاثة أيام من احتلاله المركز الثالث في الترتيب النهائي للجائزة المرموقة.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي الباريسي، ان "الأمر يتطلب بجانب الأداء الفردي الجيد جدا لكيليان، الفوز أيضا بالبطولات مع النادي والمنتخب".
وأضاف: "الفوز بالكرات الذهبية.. بالإضافة إلى ما يقدمه اللاعب على المستوى الفردي وبالنسبة لكيليان، هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني".
وتابع إنريكي: "هنا (في باريس سان جيرمان) نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن (من الألقاب)، ولاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".
وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بلقب كأس العالم في قطر مع منتخب بلاده والذي غادر سان جيرمان في تموز الماضي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاثنين الماضي في باريس متفوقا على كل من النرويجي إيرلينغ هالاند المتوج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي، ومبابي، هداف مونديال قطر.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا