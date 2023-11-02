إنريكي: هذا ما يحتاجه مبابي للفوز بالكرة الذهبية

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي الباريسي، ان "الأمر يتطلب بجانب الأداء الفردي الجيد جدا لكيليان، الفوز أيضا بالبطولات مع النادي والمنتخب".وأضاف: "الفوز بالكرات الذهبية.. بالإضافة إلى ما يقدمه اللاعب على المستوى الفردي وبالنسبة لكيليان، هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني".وتابع إنريكي: "هنا (في باريس سان جيرمان) نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن (من الألقاب)، ولاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بلقب كأس العالم في قطر مع منتخب بلاده والذي غادر سان جيرمان في تموز الماضي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاثنين الماضي في باريس متفوقا على كل من النرويجي إيرلينغ هالاند المتوج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي، ومبابي، هداف مونديال قطر.