تألق محمد قاسم يحرج كاساس.. 3 أسباب قد تجبره على استدعائه للمنتخب

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ويمر القوة الجوية بفترة رائعة؛ إذ حقّق العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات في دوري نجوم العراق، بعد الفوز على نوروز ونفط الوسط وزاخو.وقال رؤوف إن "نجم القوة الجوية محمد قاسم، يستحق الاستدعاء إلى المنتخب العراقي لثلاثة أسباب، الأول أن اللاعب بدأ يستمع إلى النصائح من الآخرين، حيث أخذ النصائح من المدربين والمقربين منه بعد فترة من تراجع المستوى، وبالتالي استعاد تألقه وهو ما انعكس أيضًا على أداء القوة الجوية".وأضاف: "السبب الثاني يعود إلى تطور مهارة اللاعب، حيث نرى قاسم اليوم لاعبًا يمتلك مهارة عالية تمكنه من تخطي منافسيه بسهولة، أمّا السبب الثالث فهو نضجه، لقد كان دائمًا ما يعاند الحكام وتراه غاضبًا؛ لكنه اليوم تجده هادئًا ويجيد التعامل بحكمة مع الحكام"، بحسبوكانت مواجهة الإكوادور الودية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 هي آخر مباراة شارك فيها قاسم مع المنتخب العراقي الذي ارتدى قميصه حتى الآن في 17 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين.