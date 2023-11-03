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أبرزها ديربي الفرات الأوسط.. 4 مباريات بالجولة الثالثة لدوري نجوم العراق اليوم
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السومرية نيوز – رياضة
تستكمل مباريات في منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024، اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بإقامة 4 مباريات.
ويستضيف ملعب امانة بغداد عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر مباراة فريق نادي امانة وضيفه فريق نادي الكرخ.
ويلتقي في مباراة ديربي الفرات الاوسط عند الساعة الخامسة عصراً، فريقا نادي النجف، وضيفه نادي نفط الوسط على ملعب النجف الدولي.
وتقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة مساءً بين فريقي نادي اربيل وصيفه نادي الكهرباء.
فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الميناء مع ضيفه فريق الشرطة في المباراة التي يضيفها ملعب البصرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً.
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