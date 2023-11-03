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الغاء جائزة "مرموقة".. اتفاق شراكة بين فرانس فوتبول ويويفا لتنظيم جائزة الكرة الذهبية
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أعلنت مجموعة "أموري" الإعلامية، المالكة لصحيفة "ليكيب" ومجلة "فرانس فوتبول" الفرنسيتين، اليوم الجمعة، عن توصلها لاتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتنظيم الكرة الذهبية اعتبارًا من عام 2024.
وأوضحت "أموري" أن هذه الشراكة: "تهدف إلى إضفاء بُعد جديد على هذا الحدث المشهور عالميًّا، والذي يتم بثه مباشرة في أكثر من 170 دولة".
وكانت النسخة الـ67 من جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تمنحها سنويًّا مجلة "فرانس فوتبول"، توّج بها الأسبوع الماضي النجم ليونيل ميسي، وهي ثامن مرة يحصدها الأرجنتيني في مشواره.
ومن بنود الشراكة التي تجمع بين مجموعة أوموري الإعلامية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن حفل توزيع الكرة الذهبية سيقام في مدن أوروبية مختلفة، لأنه وإلى غاية النسخة الـ67 الأخيرة للأسبوع الماضي، كانت كل الحفلات تنظم في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي هذا الصدد، قال جان إتيان أموري: "منذ عام 2016، يقام هذا الحدث في باريس، لكننا تحدثنا إلى ألكسندر حول إمكانية القيام بذلك الآن في عواصم أوروبية أخرى".
وبعد التوصل الى هذه الشراكة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء جائزته لأفضل لاعب أوروبي،
التي استحدثها عام 2011. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ألكسندر تشيفيرين: "سنحتفظ بكأس الرئيس، جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في بطولة أوروبا. كل شيء آخر سيُنجز مع الكرة الذهبية".
وعلى عكس الاتفاقية السابقة بين مجموعة أموري والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بين عامي 2010 و2015، فإن اسم جائزة الكرة الذهبية سيبقى من دون تغيير، وكذلك نظام التصويت. وستواصل فرانس فوتبول إدارة الأصوات، التي يشارك فيها مئة صحفي دولي للرجال، وفقًا لترتيب الفيفا، و50 للسيدات.
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