كلوب يتحدث عن انتقال صلاح للدوري السعودي

وقال المدرب الألماني للصحفيين عشية مواجهة ليفربول ولوتون تاون المقررة بعد غد الأحد لحساب المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي: "صلاح يركز على الحصول على شيء ما مع ليفربول".وأضاف: "لا أعرف أي شيء عن العرض (السعودي) أو أي شيء آخر، ولم أفكر لثانية واحدة في ذلك".وتابع: "صلاح هنا معنا، لم يأت إلي أبدا وطلب الرحيل. لم أفكر للحظة في الأمر".وختم كلوب: "صلاح يلعب حاليا بصورة جيدة واستثنائية ويستمتع بوجوده مع الفريق في الوقت الحالي، وهو في حالة مميزة داخل وخارج الملعب أيضا لذلك لست قلقا من وضعه".ويتألق صلاح بشكل لافت مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 14 مباراة.وشهد اللقاء الذي تغلب فيه ليفربول على بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة 2-1 الأربعاء الماضي، مشاركة صلاح كقائد لفريقه للمرة الأولى، وهناك شعور بأنه يستمتع بوقته مع "الريدز".وارتبط صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، لكن ليفربول تشبث بنجمه ورفض بيعه رغم تلقيه عروضا مغرية، وهو الأمر الذي تحدث عنه كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه ضد لوتون تاون بالدوري الإنجليزي.