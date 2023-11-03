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"يويفا" يرفض طعن برشلونة بشأن قواعد اللعب المالي النظيف
Alsumaria Tv
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الجمعة، رفض طعن تقدم به برشلونة الإسباني ضد تغريمه 500000 يورو (536000 دولار) لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية باليويفا "تقرر تغريم نادي برشلونة مبلغ 500000 يورو بسبب تقديم معلومات خاطئة، في السنة المالية 2022، عن أرباح من التصرف في الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين) والتي لا تشكل دخلا ذا صلة بموجب اللوائح".
وعوقب برشلونة لعدم الإبلاغ بدقة عن أرباح جناها من "التخلص من أصول غير ملموسة" لم يكن يجب أن تحتسب كدخل، وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان لـ"اليويفا".
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