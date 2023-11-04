أحدهما آرسنال.. من الفريقين الذين لا يرغب بوتشيتينو تدريبهما مدى الحياة؟

ويواجه المدرب الأرجنتيني، الإثنين، لأول مرة توتنهام منذ رحيله عنه في 2019، بعد أشهر من قيادته إلى أول نهائي دوري أبطال في تاريخه.وقال "بوكي" في مؤتمر صحفي: "من المميز دائما العودة إلى المكان الذي صنعت فيه ذكريات جميلة للغاية. إنه شيء خاص للغاية، لن أكذب. حين رحلت كانت لحظة صعبة للغاية، لكن الآن لدي الفرصة للعودة ورؤية الذين لا يزالون يعملون هناك".وفي الماضي، تحدث بوكيتينو عن أنه لن يدرب برشلونة أبداً، بسبب ماضيه مع إسبانيول، حيث عمل هناك كلاعب (7) سنوات وكمدرب (3) مواسم.وقال: "لطالما قلت إن الأندية التي لن أدربها هي آرسنال وبرشلونة، لأنهما أسوأ عدوين لتوتنهام وإسبانيول. نحن محترفون لكن في الوقت نفسه نحن بشر ولدينا مشاعر".كما نفى أن يكون قد أبدى استعداده لتدريب توتنهام بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وأكد أنه بعد مغامرته في فرنسا، كان يود الحصول على راحة ثم جاءه عرض تشيلسي.