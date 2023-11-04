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ميسي يفضّل نجم بايرن ميونخ على بيلينجهام

رياضة

2023-11-04 | 03:12
ميسي يفضّل نجم بايرن ميونخ على بيلينجهام
676 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

لم يكن الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، الخيار الأول لدى ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، الفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن تصويت ميسي لجائزة (كوبا) لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023، حيث اختار جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ في المركز الأول.

وفي المركز الثاني، اختار ميسي، زميله السابق في برشلونة، بيدري، ثم جود بيلينجهام نجم الملكي، في المركز الثالث.

كان جود بيلينجهام (20 عاما) قد فاز بجائزة أفضل لاعب شاب، فيما حل النجم الإنجليزي في المركز 18 بسباق الكرة الذهبية.

وأزاحت المجلة، الستار عن نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية، الذي تصدره ميسي ب 462 نقطة، ثم هالاند 357 نقطة، وكيليان مبابي 270 نقطة.

وفي المركز الرابع، تواجد دي بروين (100 نقطة)، وخلفه رودري (57 نقطة)، وفينيسيوس جونيور (49 نقطة)، وجوليان ألفاريز (28 نقطة)، وأوسيمين (24 نقطة)، وبرناردو سيلفا (20 نقطة) ومودريتش (19 نقطة).
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