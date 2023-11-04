صحيفة تكشف كواليس "الطريق المعبد" نحو استضافة السعودية لمونديال 2034

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون مساعدة إسرائيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صحيفة تكشف كواليس "الطريق المعبد" نحو استضافة السعودية لمونديال 2034

رياضة

2023-11-04 | 03:40
صحيفة تكشف كواليس &quot;الطريق المعبد&quot; نحو استضافة السعودية لمونديال 2034
545 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

وجدت السعودية "طريقا معبدا" نحو استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، بعد أن أصبحت الدولة الوحيدة المرشحة لتنظيم المونديال، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.


ووفقا للصحيفة، فإن "الطريق المعبد" الذي سلكته المملكة الخليجية الثرية نحو رغبتها بتنظيم المونديال، جاء من خلال "تغييرات مفاجئة في عملية تقديم العطاءات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

كما جاءت النتيجة بأن تكون المملكة وحيدة للترشح لاستضافة كأس العالم، في أعقاب "حملة سعودية قوية للضغط وبناء العلاقات، كجزء من سعيها الأوسع للتأثير عبر الرياضة الدولية"، وفق تقرير الصحيفة ذاتها.

وقال شخص مطلع على الأعمال الداخلية لـ"فيفا" لم تكشف الصحيفة عن هويته: "لقد تم وضع كل قطعة في مكانها الصحيح، مما جعل من الحتمي أن يفوز العرض السعودي".

وباعتبارها صاحبة الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034، فإن السعودية لن تواجه تصويتا داخليا عندما يخضع ترشيحها للموافقة في "كونغرس الفيفا"، العام المقبل.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن "القرارات التي منحت السعودية حق تنظيم المونديال، جاءت خلال مكالمة جماعية عبر الفيديو بين 37 عضوا بمجلس الفيفا، في الرابع من أكتوبر".

وبجانب مواضيع أخرى، تضمن جدول أعمال اجتماع "مجلس الفيفا" الافتراضي، بند 4,7، الذي ينص على "عمليات تقديم العطاءات واستضافة كأس العالم لكرة القدم".

وتم منح المشاركين في المكالمة "وثائق تحدد الخطوط العريضة لخطط منح شرف استضافة مونديال عامي 2030 و2034 التي تم وضعها داخل المكتب الرئيسي للفيفا"، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر لم تكشف "فايننشال تايمز" عن هويتهم.

بعد فترة وجيزة من الاجتماع، أعلن "الفيفا" بشكل غير متوقع أن استضافة كأس العالم 2030 منحت لملف مشترك دون منافسة من إسبانيا والبرتغال والمغرب، في حين ستستضيف أميركا الجنوبية أيضا 3 مباريات للاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم الأول الذي أقيم في أوروغواي عام 1930.

ونتيجة لمنح استضافة مونديال 2030 إلى 6 دول عبر 3 قارات مختلفة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، أصبحت أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية على الفور بجانب أميركا الشمالية التي تستضيف نسخة 2026، في قائمة المناطق غير القادرة على التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034.

وستنظم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مونديال 2026.

بعد ذلك، كشف "فيفا" عن موعد نهائي مدته أكثر بقليل من 3 أسابيع لدول آسيا وأوقيانوسيا لتقديم طلبات إبداء الاهتمام لاستضافة كأس العالم 2034.

وفي غضون دقائق من الإعلان غير المتوقع، أكدت السعودية عزمها على تقديم ملف، وسرعان ما حصلت على دعم من أكثر من 125 من أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضوا. كما حظي الملف السعودي بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكانت أستراليا، وهي عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعربت عن رغبتها باستضافة كأس العالم 2034، لكنها انسحبت خلال الأمتار الأخيرة من السباق.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، جيمس جونسون، الثلاثاء، إنه "كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي"، لذلك فضلت أستراليا عدم دخول السباق على تنظيم هذه النسخة من البطولة.

وبالنسبة لمنتقدي "فيفا"، فإن التحركات التي ساعدت في تمهيد الطريق أمام عرض الرياض، "تمثل عودة إلى العادات القديمة" في الهيئة الحاكمة لكرة القدم.

وقال "فيفا" إنه "منذ انتهاء التحقيقات في النظام السابق، قام الرئيس جياني إنفانتينو بتغيير الفيفا من مؤسسة سامة إلى هيئة إدارة محترمة وموثوقة وحديثة".

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنفانتينو، هذا الأسبوع، إن "جميع القرارات المتعلقة بعملية تقديم العطاءات تم اتخاذها بالإجماع، وجاءت بعد مشاورات موسعة".

وكان إنفانتينو، الذي تم انتخابه لولاية ثالثة كرئيس للفيفا هذا العام بعد ترشحه دون منافسة، يعمل على تنمية العلاقات مع السعودية، حيث يحضر أحداثا مختلفة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي الدعم واسع النطاق لملف السعودية 2034، في أعقاب حملتها لتوسيع نفوذها داخل اللعبة.

وتم توقيع العشرات من مذكرات التفاهم في الأشهر الأخيرة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظرائه في جميع أنحاء العالم، في حين قامت كيانات من المملكة بضخ الأموال في صفقات الرعاية، وفقا للصحيفة ذاتها.

وأنفقت العديد من الأندية في الدوري السعودي للمحترفين "أكثر من 900 مليون دولار على لاعبين جدد خلال الصيف"، وفقا لشركة "ديلويت".

وأظهر تقرير صدر هذا الأسبوع عن مبادرة تسمى "بلاي ذا غيم"، وهي مبادرة يديرها المعهد الدنماركي للدراسات الرياضية، أن "الرعاة السعوديين لديهم الآن أكثر من 300 صفقة رياضية، 84 منها في كرة القدم".

وفي أكتوبر الماضي وحده، أبرمت هيئة السياحة السعودية صفقات تجارية مع الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم، والدوري الإسباني.

ويرى النقاد أن التغييرات في عملية تقديم العطاءات لكأس العالم هي "علامة على التراجع عن الإصلاحات الرامية إلى تحسين الشفافية والمساءلة"، في أعقاب فضيحة الفساد في الفيفا عام 2015، التي أدت إلى إصلاح قواعده والإطاحة بقيادته العليا، مما مهد لقدوم إنفانتينو.

وقال رئيس لجنة الأخلاقيات السابق بالفيفا، ميغيل مادورو، إنه "في حين أن الهيئة الحاكمة لكرة القدم كانت ذات يوم عرضة للفساد، فإن نظام المحسوبية الحالي يعتمد على أساليب مشروعة، لاستخدام المال والخدمات لبناء شبكات السلطة والنفوذ".

وأضاف: "بدلا من إعطاء 20 ألف دولار في ظرف لرئيس اتحاد كرة القدم لشراء صوته، يمكن الآن رعاية نشاط دوري أو مسابقة لكرة القدم. إنها عملية قانونية وأكثر فعالية بكثير".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
&quot;وزير&quot; الصدر يوجه رسالة لأنصار التيار بشأن فلسطين
23.98%
14:21 | 2023-11-03
"وزير" الصدر يوجه رسالة لأنصار التيار بشأن فلسطين
14:21 | 2023-11-03
نصر الله يستشهد بعمليات &quot;المقاومة العراقية&quot; ويوجه تهديداً صريحاً لامريكا واسرائيل
17.94%
09:06 | 2023-11-03
نصر الله يستشهد بعمليات "المقاومة العراقية" ويوجه تهديداً صريحاً لامريكا واسرائيل
09:06 | 2023-11-03
الصدر يوجه رسالة لـ4 دول عربية: الصدريون يريدون الوصول الى حدود فلسطين
16.74%
04:32 | 2023-11-03
الصدر يوجه رسالة لـ4 دول عربية: الصدريون يريدون الوصول الى حدود فلسطين
04:32 | 2023-11-03
الجيش الإسرائيلي: لواء الامام الحسين الإيراني يصل الى جنوب لبنان
14.72%
08:35 | 2023-11-02
الجيش الإسرائيلي: لواء الامام الحسين الإيراني يصل الى جنوب لبنان
08:35 | 2023-11-02
دولة عربية تعلن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها
13.46%
08:11 | 2023-11-02
دولة عربية تعلن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها
08:11 | 2023-11-02
التربية تعلن اطلاق مشروع التغذية المدرسية
13.16%
09:34 | 2023-11-02
التربية تعلن اطلاق مشروع التغذية المدرسية
09:34 | 2023-11-02
المزيد
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

كاميرات مراقبة تكشف قيام اشخاص بحرق عجلة مواطن ببغداد (فيديو)
Play
كاميرات مراقبة تكشف قيام اشخاص بحرق عجلة مواطن ببغداد (فيديو)
07:14 | 2023-11-03
تشويه ملامح العاصمة بالدعايات الانتخابية‎.. فيديو
Play
تشويه ملامح العاصمة بالدعايات الانتخابية‎.. فيديو
04:53 | 2023-11-03
الصحة تؤكد تطبيق الضمان الصحي في مؤسسات الدولة‎
Play
الصحة تؤكد تطبيق الضمان الصحي في مؤسسات الدولة‎
02:37 | 2023-11-03
بالفيديو .. أعداد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات
Play
بالفيديو .. أعداد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات
09:01 | 2023-11-02
جريمة جسر الزيتون تثار من جديد‎.. فيديو
Play
جريمة جسر الزيتون تثار من جديد‎.. فيديو
07:34 | 2023-11-02
بالفيديو: المواطن "خالد" يناشد بالاهتمام بحالته الصحية
Play
بالفيديو: المواطن "خالد" يناشد بالاهتمام بحالته الصحية
06:42 | 2023-11-02
بالفيديو: تخوف من تفاقم ازمة الدولار ومطالبات بوضع معالجات حقيقية
Play
بالفيديو: تخوف من تفاقم ازمة الدولار ومطالبات بوضع معالجات حقيقية
06:30 | 2023-11-02
استعدادا للانتخابات.. المفوضية تجري محاكاة للتصويت الخاص بالقوات الامنية‎
Play
استعدادا للانتخابات.. المفوضية تجري محاكاة للتصويت الخاص بالقوات الامنية‎
06:01 | 2023-11-02
مديرية التقاعد في نينوى تواصل عملها لتسهيل اجراءات المواطنين‎
Play
مديرية التقاعد في نينوى تواصل عملها لتسهيل اجراءات المواطنين‎
05:00 | 2023-11-02
مع انطلاق الحملات الدعائية.. دعوات لمنح المسؤولين المرشحين اجازة اجبارية
Play
مع انطلاق الحملات الدعائية.. دعوات لمنح المسؤولين المرشحين اجازة اجبارية
04:00 | 2023-11-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.