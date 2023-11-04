بالتراضي.. الميناء يفسخ عقد الجهاز الفني لفريقه الكروي

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للهيئة الإدارية المؤقتة للميناء، بعد واقعة مباراة الشرطة، باعتبار الفريق خاسرا 0-3.وقال الميناء في بيان "تم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الأزمة الحالية للفريق، مع الموافقة على فسخ عقد الجهاز التدريبي بالتراضي".وتابع "سيتم الجلوس مع المحترفين الذين تم التعاقد معهم، ولم يلعبوا بسبب إيقاف القيد، من أجل فسخ عقودهم بالتراضي".ونوه البيان "سيتم التعاقد مع جهاز تدريبي جديد للفريق خلال الأيام المقبلة، مع التعويل على عناصر الشباب، خاصة بعد إلغاء فكرة الانسحاب من دوري نجوم العراق".وعانى الميناء من النقص العددي أمام الشرطة، وخاض المباراة بنحو 7 لاعبين، وبعد مرور 11 دقيقة، أصيب أحد لاعبيه.وأنهى الحكم، المواجهة بسبب النقص العددي للميناء، واعتبار الشرطة فائزا.