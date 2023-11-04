قمم كروية بملاعب أوروبا اليوم.. سوسيداد بمواجهة برشلونة وأرسنال يُلاعب نيوكاسل

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فولهام X مانشستر يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
برينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء
بيرنلي X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء
إيفرتون X برايتون – الساعة 6 مساء
مانشستر سيتي X بورنموث – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
شيفيلد يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء
نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X جيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس X ريال مايوركا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو X إشبيلية – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسييداد X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساليرنيتانا X نابولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1
أتلانتا X انتر ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1
ميلان X أودينيزي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
يونيون برلين X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا
فرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا
ماينز 05 X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
كولن X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا
هوفنهايم X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان X لانس – الساعة 7 مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مارسيليا X ليل – الساعة 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 4