قمم كروية بملاعب أوروبا اليوم.. سوسيداد بمواجهة برشلونة وأرسنال يُلاعب نيوكاسل

فولهام X مانشستر يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1برينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساءبيرنلي X كريستال بالاس – الساعة 6 مساءإيفرتون X برايتون – الساعة 6 مساءمانشستر سيتي X بورنموث – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1شيفيلد يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساءنيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1أوساسونا X جيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3ريال بيتيس X ريال مايوركا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3سيلتا فيجو X إشبيلية – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3ريال سوسييداد X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1ساليرنيتانا X نابولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1أتلانتا X انتر ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1ميلان X أودينيزي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1يونيون برلين X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرافرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصراماينز 05 X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6كولن X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصراهوفنهايم X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةلوريان X لانس – الساعة 7 مساء – على قناة beIN Sports HD 4مارسيليا X ليل – الساعة 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 4