محمد صلاح والكرة الذهبية.. مفاجئة مصرية ودعم عراقي وطعن عربي

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 للمرة الثامنة في مسيرته، فيما حل مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني، ثم جاء نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ثالثا.وترشح النجم المصري محمد صلاح للجائزة بفضل تسجيله 34 هدفا إضافة إلى 20 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.وتأثر ترتيب النجم المصري بعدم تتويج فريقه ليفربول بالألقاب في الموسم الماضي، حيث حل خامسا في الدوري الإنجليزي، وأيضا بعدم حصول صلاح على أصوات عدة دول عربية فيما لم تمنحه مصر الحد الأقصى من النقاط الممكنة في التصويت.- نظام نقاط الكرة الذهبيةمن بين مجموعة مكونة من 30 لاعبا مرشحا للكرة الذهبية، تختار لجنة من الصحفيين من أفضل 100 دولة في كرة القدم، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الفائز بجائزة الكرة الذهبية للرجال.ولكل دولة ممثل واحد يصوت في الاقتراع الدولي حيث يجمع كل صوت نقاطا مختلفة بناء على موقعهم.ويتم احتساب عدد النقاط بناء على التصويت الذي يقوم به الصحفيون، ويتم منح اللاعبين الخمسة الذين يتم اختيارهم من قبل كل مصوت 6 و4 و3 و2 و1 نقاط على الترتيب.فعلى سبيل المثال: الاختيار الأول سيحصل على 6 نقاط، رقم 2 سيحصل على 4 نقاط، رقم 3 سيحصل على 3 نقاط والرابع على نقطتين والخامس على نقطة واحدة، وفي نهاية التصويت، يتم إعلان اللاعب الفائز بأكبر عدد من النقاط.- عرب صوتوا لصلاحمصر.. بطبيعة الحال صوتت مصر لابن بلدها ولكن المفاجأة أن صلاح جاء في الاختيار الثالث أي أنه حصل على ثلاث نقاط بدل الحد الأقصى (ست نقاط)، خلف ميسي وهالاند الثاني، بينما احتل مبابي المركز الرابع وكيفين دي بروين الخامس في اختيارات ممثل مصر في التصويت.العراق.. وضع ممثل العراق صلاح في المركز الخامس خلف ميسي ومبابي وهالاند وجود بيلينغهام.الأردن.. حل صلاح ثالثا خلف هالاند ومبابي، ومن بعده كل من فينيسيوس جونيور وخفيتشا كفاراتسخيليا.فلسطين.. اختارت صلاح ووضعته في المركز الخامس خلف ميسي وهالاند ومبابي ودي بروين بالترتيب.وأما قطر فقد اختارت صلاح بالمركز الرابع متفوقا على فينيسيوس جونيور الخامس، بينما جاء ميسي بالمركز الأول ومن بعده هالاند ثم مبابي.البحرين.. وقع اختيارها على نجم ليفربول حيث جاءت ترشيحاتها كالتالي: هالاند، مبابي، ميسي، فينيسيوس جونيور وصلاح.- عرب تجاهلوا صلاحلم يقع صلاح ضمن اختيار ممثلي 7 دول عربية وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، لبنان، المغرب، عمان، تونس.