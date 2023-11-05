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هاري كين يتألق مع البايرن ويُسجل رقماً قياسياً "مميزاً"
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السومرية نيوز – رياضة
تألق هاري كين في أول مباراة قمة يخوضها مع بايرن ميونيخ إذ سجل ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز 4-صفر على مضيفه بروسيا دورتموند بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويرفع رصيده إلى 15 هدفا في عشر مباريات بالدوري.
وأصبح كين أول لاعب يسجل 15 هدفا في أول عشر مباريات بالدوري، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق هدف واحد أمام سيرهو جيراسي لاعب شتوتغارت.
وبفوزه الرابع على التوالي في الدوري، يرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف باير ليفركوزن المتصدر الذي أجهض انتفاضة هوفنهايم ليفوز 3-2 محققا فوزه السادس على التوالي بفضل هدفين من أليكس غريمالدو.
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