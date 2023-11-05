كل ما تريد معرفته عن الجولة الـ3 من دوري نجوم العراق.. ارقام واحصائيات (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



اختتمت مباريات الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق، أمس السبت 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بعدما تغلب نادي نفط ميسان على نادي الطلبة بأربعة اهداف، وفي هذا التقرير سنتعرف على احصائيات هذه الجولة وأبرز احداثها.



ادناه نتائج الجولة الثالثة كاملة:

*جدول الترتيب

وبعد انتهاء الجولة، انفرد نادي القوة الجوية بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (9 نقاط) ويقف بالمركز الثاني فريق نادي الحدود برصيد سبع نقاط ثم فريق نادي دهوك ثالثا بسبع نقاط ايضاً لكن بفارق الاهداف عن الحدود، كما مبين ادناه:

وادناه احصائيات دوري نجوم العراق بعد الجولتين الاولى والثانية: وادناه احصائيات دوري نجوم العراق بعد الجولتين الاولى والثانية: احصائيات دوري نجوم العراق بعد الجولتين الاولى والثانية#iraq_stars_league #دوري_نجوم_العراق #دوري_المحترفين #الدوري_العراقي pic.twitter.com/LGIL9CmB6u — Iraq Stars League (@IraqStarsLeague) November 3, 2023



وانطلق الدوري العراقي بنسخته الجديدة، بعد أن كان الحديث عن تأخير انطلاقته على وقع الأزمة المالية التي تحيط بعديد الفرق، بالإضافة إلى مخاوف كبيرة من الكثيرين، بسبب جدوله المزدحم. وانطلق الدوري العراقي بنسخته الجديدة، بعد أن كان الحديث عن تأخير انطلاقته على وقع الأزمة المالية التي تحيط بعديد الفرق، بالإضافة إلى مخاوف كبيرة من الكثيرين، بسبب جدوله المزدحم.

