كل ما تريد معرفته عن الجولة الـ3 من دوري نجوم العراق.. ارقام واحصائيات (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



اختتمت مباريات الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق، أمس السبت 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بعدما تغلب نادي نفط ميسان على نادي الطلبة بأربعة اهداف، وفي هذا التقرير سنتعرف على احصائيات هذه الجولة وأبرز احداثها.



ادناه نتائج الجولة الثالثة كاملة:



*جدول الترتيب

وبعد انتهاء الجولة، انفرد نادي القوة الجوية بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (9 نقاط) ويقف بالمركز الثاني فريق نادي الحدود برصيد سبع نقاط ثم فريق نادي دهوك ثالثا بسبع نقاط ايضاً لكن بفارق الاهداف عن الحدود، كما مبين ادناه:

وفي هذه الجولة، جمع فريق الميناء (يمر ظروف صعبة بعد قرار "فيفا" بحرمانه من الاستفادة من لاعبيه الجدد من المحليين والمحترفين، إثر عدم تسديد مستحقات بعض المحترفين في الموسم الماضي) بنظيره الشرطة بطل الموسم السابق، على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، لكن الفريق حاول تجنب هزيمة كبيرة أمام نادٍ مدجج بنجوم من العيار الثقيل، ليقرر دخول اللقاء بسبعة لاعبين فقط.



ومن أجل إنهاء المواجهة في أسرع وقت، ادّعى أحد لاعبي الميناء، تعرضه لإصابة بعد مرور دقائق معدودة من عمر اللقاء، ليطلق الحكم صفارة نهاية اللقاء بفوز الشرطة بسبب النقص العددي لدى الميناء والذي بقي يلعب بـ6 لاعبين فقط، في الوقت الذي خاض فيه النادي الأزرق دقائق اللقاء المعدودة من دون مدرب، بعد رفض مديره الفني قحطان جثير قيادة المباراة.

الحكم يقرر الغاء مباراة الميناء والشرطة في دوري نجوم العراق بسبب تواجد اقل من سبعة لاعبين في صفوف الميناء في الملعب#دوري_نجوم_العراق#قنوات_الكاس pic.twitter.com/6nmABOAkbf — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 3, 2023

وادناه احصائيات دوري نجوم العراق بعد الجولتين الاولى والثانية: