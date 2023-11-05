طباخ بيلينغهام يكشف نقطة ضعف اللاعب

وقال طاهي بيلينغهام، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "العمل معه بسيط للغاية. إنه فتى شديد التركيز، ويعرف سبب قدومه إلى مدريد والفرصة التي منحته إياها الحياة".وأضاف: "لدى بيلينغهام بيئة آمنة، حيث إن والدته (دينيس) تهتم به وتعيش معه. إنه يكون هادئا عندما يعود إلى المنزل".وتابع: "عندما يعود من التدريب يتناول وجبته. إنه مسؤول للغاية، ويعتني بكل شيء بالتفصيل. إننا انعكاس للأشخاص الذين حولنا".وواصل: "بيلينغهام لديه نقطة ضعف واحدة فيما يتعلق بالطعام. إنه يحب البطاطس المقلية. في النهاية هم شباب في عمر الـ20 عاما. لكن كل شيء يتم التحكم فيه بالطريقة الصحيحة، وبالرعاية المناسبة تكون الأمور على ما يرام".واختتم: "إذا استمر بيلينغهام بهذه الديناميكية، سيكون على الأقل موجودا بمنصة الكرة الذهبية ضمن أول 3 في الجائزة".