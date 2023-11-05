Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تطورات وضع غزة.. حديث أمريكي عن "هدنة إنسانية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طباخ بيلينغهام يكشف نقطة ضعف اللاعب

رياضة

2023-11-05 | 05:16
طباخ بيلينغهام يكشف نقطة ضعف اللاعب
459 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تحدث الطاهي الشخصي لجودي بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عن مدى احترافية اللاعب الإنجليزي خارج الملعب.


وقال طاهي بيلينغهام، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "العمل معه بسيط للغاية. إنه فتى شديد التركيز، ويعرف سبب قدومه إلى مدريد والفرصة التي منحته إياها الحياة".

وأضاف: "لدى بيلينغهام بيئة آمنة، حيث إن والدته (دينيس) تهتم به وتعيش معه. إنه يكون هادئا عندما يعود إلى المنزل".

وتابع: "عندما يعود من التدريب يتناول وجبته. إنه مسؤول للغاية، ويعتني بكل شيء بالتفصيل. إننا انعكاس للأشخاص الذين حولنا".

وواصل: "بيلينغهام لديه نقطة ضعف واحدة فيما يتعلق بالطعام. إنه يحب البطاطس المقلية. في النهاية هم شباب في عمر الـ20 عاما. لكن كل شيء يتم التحكم فيه بالطريقة الصحيحة، وبالرعاية المناسبة تكون الأمور على ما يرام".

واختتم: "إذا استمر بيلينغهام بهذه الديناميكية، سيكون على الأقل موجودا بمنصة الكرة الذهبية ضمن أول 3 في الجائزة".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
&quot;وزير&quot; الصدر يوجه رسالة لأنصار التيار بشأن فلسطين
26.05%
14:21 | 2023-11-03
"وزير" الصدر يوجه رسالة لأنصار التيار بشأن فلسطين
14:21 | 2023-11-03
ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
23.5%
04:37 | 2023-11-04
ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
04:37 | 2023-11-04
نصر الله يستشهد بعمليات &quot;المقاومة العراقية&quot; ويوجه تهديداً صريحاً لامريكا واسرائيل
18.62%
09:06 | 2023-11-03
نصر الله يستشهد بعمليات "المقاومة العراقية" ويوجه تهديداً صريحاً لامريكا واسرائيل
09:06 | 2023-11-03
دولة جديدة تستدعي سفيرها من إسرائيل
11.1%
16:04 | 2023-11-03
دولة جديدة تستدعي سفيرها من إسرائيل
16:04 | 2023-11-03
شاب بغدادي يذهب ضحية &quot;مخالفة بناء&quot;.. تشاجر مع ضابط أمن فلقى حتفه
10.87%
02:24 | 2023-11-04
شاب بغدادي يذهب ضحية "مخالفة بناء".. تشاجر مع ضابط أمن فلقى حتفه
02:24 | 2023-11-04
إيران تهدد إسرائيل: ستدفنون إذا تدخلنا
9.86%
09:11 | 2023-11-04
إيران تهدد إسرائيل: ستدفنون إذا تدخلنا
09:11 | 2023-11-04
المزيد
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

تجمع انتخابي يتسبب بزحامات وسط بغداد (فيديو)
Play
تجمع انتخابي يتسبب بزحامات وسط بغداد (فيديو)
10:05 | 2023-11-04
"الدينار اقوى من الدولار".. الفرضية الغائبة عن الواقع!
Play
"الدينار اقوى من الدولار".. الفرضية الغائبة عن الواقع!
08:42 | 2023-11-04
كاميرات مراقبة تكشف قيام اشخاص بحرق عجلة مواطن ببغداد (فيديو)
Play
كاميرات مراقبة تكشف قيام اشخاص بحرق عجلة مواطن ببغداد (فيديو)
07:14 | 2023-11-03
تشويه ملامح العاصمة بالدعايات الانتخابية‎.. فيديو
Play
تشويه ملامح العاصمة بالدعايات الانتخابية‎.. فيديو
04:53 | 2023-11-03
الصحة تؤكد تطبيق الضمان الصحي في مؤسسات الدولة‎
Play
الصحة تؤكد تطبيق الضمان الصحي في مؤسسات الدولة‎
02:37 | 2023-11-03
بالفيديو .. أعداد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات
Play
بالفيديو .. أعداد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات
09:01 | 2023-11-02
جريمة جسر الزيتون تثار من جديد‎.. فيديو
Play
جريمة جسر الزيتون تثار من جديد‎.. فيديو
07:34 | 2023-11-02
بالفيديو: المواطن "خالد" يناشد بالاهتمام بحالته الصحية
Play
بالفيديو: المواطن "خالد" يناشد بالاهتمام بحالته الصحية
06:42 | 2023-11-02
بالفيديو: تخوف من تفاقم ازمة الدولار ومطالبات بوضع معالجات حقيقية
Play
بالفيديو: تخوف من تفاقم ازمة الدولار ومطالبات بوضع معالجات حقيقية
06:30 | 2023-11-02
استعدادا للانتخابات.. المفوضية تجري محاكاة للتصويت الخاص بالقوات الامنية‎
Play
استعدادا للانتخابات.. المفوضية تجري محاكاة للتصويت الخاص بالقوات الامنية‎
06:01 | 2023-11-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.