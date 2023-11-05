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مارسيلو أخرهم.. 14 لاعباً حققوا دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبارتادورس

رياضة

2023-11-05 | 05:19
مارسيلو أخرهم.. 14 لاعباً حققوا دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبارتادورس
153 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

"هذه الكأس أهم من كل ألقاب دوري أبطال أوروبا التي حققتها" كانت هذه كلمات البرازيلي مارسيلو، ظهير فلومينينسي، عقب تتويجه بكوبا ليبارتادورس.

مارسيلو الذي قضي 17 عاما من عمره ما بين 2005 و2022 داخل جنبات ريال مدريد الإسباني، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، نجح أن ينضم إلى قائمة خاصة جدا واستثنائية، بعد الفوز مع فلومينينسي بلقب كوبا ليبرتادوريس.

الفريق البرازيلي تُوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه مساء السبت، عقب الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1، في الوقت الإضافي.

وبات مارسيلو اللاعب رقم 14 في التاريخ الذي يحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس، أهم وأقوى بطولتي أندية على المستوى القاري في العالم.

لماذا كوبا ليبرتادوريس أهم من دوري أبطال أوروبا؟
ويفسر مارسيلو رأيه عن أهمية اللقب الجديد، قائلا في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "إنه أهم لقب حققته على مستوى الأندية، لأنه مع النادي الذي كبرت فيه، ريال مدريد يعيش في قلبي، ولكن أيضأً من الصعب الحديث عن علاقتي بفلومينينسي".

وترجم مارسيلو هذه المشاعر حين انفجر في البكاء بعد نهاية مباراة بوكا جونيورز، قبل أن تغمره الاحتفالات الراقصة عند استلام الكأس.

لاعبون جمعوا بين دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس
بات مارسيلو اللاعب رقم 14 في التاريخ الذي يجمع بين دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس عبر مشواره، لكنه أكثرهم جميعاً صعوداً إلى منصات التتويج.

وسبق لمارسيلو التتويج 5 مرات مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022، قبل الفوز باللقب اللاتيني في عام 2023.

لكن أول من دخل هذه القائمة كان الأرجنتيني خوان بابلو سورين، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني ويوفنتوس الإيطالي السابق، حين حقق البطولتين في 1996.

بعدها فاز البرازيلي روكي جونيور بكوبا ليبرتادوريس مع بالميراس البرازيلي في 1999، ثم دوري أبطال أوروبا 2003 مع ميلان، ثم مواطنيه كافو وديدا، حيث تُوجا في 2007 مع ميلان الإيطالي بـ"الشامبيونزليغ"، بعد التتويج بليبرتادوريس، الأول مع ساو باولو في 1992 و1993، والثاني مع كروزيرو في 1997.

الأرجنتيني كارلوس تيفيز حقق مع بوكا جونيورز لقب كوبا ليبرتادوريس في 2003، ثم بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي عانق المجد الأوروبي في 2008، أما مواطنه والتر صامويل فحقق الأولى مع بوكا أيضاً في 2000، ثم لامس ذات الأذنين مع إنتر ميلان الإيطالي في 2010.

البرازيلي رونالدينيو فاز سنة 2006 مع برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا، ثم بعد 7 سنوات حقق مع أتلتيكو مينيرو البطولة اللاتينية.

وكرر الأمر مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي الحالي، إذ توج مع سانتوس البرازيلي في 2011 بليبرتادوريس، ثم بقميص برشلونة حقق دوري الأبطال سنة 2015، وكرر مواطنه دانيلو الأمر ذاته، الأولى في 2011 حين كان زميلا له، والثانية في 2016 مع ريال مدريد حين تحولا إلى غريمين في الكلاسيكو.

رافينيا البرازيلي فاز مع بايرن ميونخ الألماني في 2013 بلقب دوري الأبطال، ثم مع فلامنغو البرازيلي بكوبا ليبرتادوريس سنة 2019، وكرر مواطنه راميريس الإنجاز ذاته، بداية مع تشيلسي في 2012، ثم بالميراس في 2012.

الأرجنتيني جوليان ألفاريز تُوج الموسم الماضي مع مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، بعد 5 سنوات من إحرازه ليبرتادوريس مع ريفر بليت.

ولكن يبقى مارسيلو الوحيد الذي توج بـ6 ألقاب بين البطولتين، ويأتي خلفه بمسافة كبيرة كافو بنصف عدد الألقاب.

كم عدد بطولات مارسيلو؟
باتت كوبا ليبرتادوريس 2023 هي البطولة رقم 28 في تاريخ مارسيلو، لكن نصيب الأسد في تلك الألقاب بطله ريال مدريد.

وحقق البرازيلي 25 بطولة مع ريال مدريد، بالإضافة إلى 3 ألقاب أخرى، الأولى كأس القارات 2013 مع منتخب البرازيل، ثم بطولة دوري كاريوكا البرازيلي في العام الحالي (الدوري الإقليمي في ريو دي جانيرو)، ثم كوبا ليبارتادورس.

ورغم ابتعاد مارسيلو عن قائمة الأكثر تتويجاً في التاريخ التي يحتلها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه يبقى الأكثر إحرازاً للألقاب في ريال مدريد على مر التاريخ.
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