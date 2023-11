رونالدو ليس الأول وميسي خارج الترتيب.. قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف بعد الـ30

MOST GOALS IN HISTORY after Turning 30 YEARS OLD:



1- Romario 🇧🇷 - 445 goals

2- CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 - 400 goals

3- Ibrahimovic 🇸🇪 - 341 goals

4-Josep Bican 🇦🇹 🇨🇿 - 340 goals

5- Tulio Maravilha 🇧🇷 - 296 goals

6- Di Stefano 🇦🇷 🇪🇸 - 264 goals)



Another record in sight.👀 pic.twitter.com/v8Yuk9kIu9