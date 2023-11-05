رونالدو ليس الأول وميسي خارج الترتيب.. قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف بعد الـ30

السومرية نيوز – رياضة



وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، إلى الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية بعد سن الثلاثين، عندما زار شباك الخليج في الجولة 12 من دوري "روشن" السعودي.



وسجل "صاروخ ماديرا" الهدف الأول لـ "العالمي"، أمس السبت، في شباك الخليج عند الدقيقة (26)، ليسهم في فوز فريقه بالمباراة بنتيجة (2-0).



هل كريستيانو رونالدو أفضل هداف في التاريخ بعد سن الثلاثين؟

أثار وصول الدولي البرتغالي إلى الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية بعد سن الثلاثين التساؤلات عما إذا كان هو أفضل هداف في التاريخ بعد الوصول إلى هذا السن.

MOST GOALS IN HISTORY after Turning 30 YEARS OLD:



1- Romario 🇧🇷 - 445 goals

2- CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 - 400 goals

3- Ibrahimovic 🇸🇪 - 341 goals

4-Josep Bican 🇦🇹 🇨🇿 - 340 goals

5- Tulio Maravilha 🇧🇷 - 296 goals

6- Di Stefano 🇦🇷 🇪🇸 - 264 goals)



Another record in sight.👀 pic.twitter.com/v8Yuk9kIu9 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 5, 2023

ويأتي النجم البرازيلي السابق روماريو في صدارة القائمة؛ إذ سجل 445 هدفًا بعد تجاوزه سن الثلاثين، بينما جاء رونالدو في المرتبة الثانية بـ 400 هدفًا، ويأتي بعدهما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثالثًا بـ 341 هدفًا، وفي المرتبة الرابعة يوجد التشيكي جوزيف بيكان بـ 340 هدفًا، وفي المركز الخامس هناك البرازيلي توليو مارافيلها بـ 296 هدفًا، ويأتي الإسباني-الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو في المركز السادس بـ265 هدفًا.



ويملك "الدون" الفرصة لتحسين رقمه وانتزاع صدارة القائمة من أسطورة برشلونة؛ إذ يمر بفترة جيدة في الآونة الأخيرة، ويحتل صدارة هدافي الدوري السعودي بـ12 هدفًا في 12 جولة، ويتقدم بفارق 3 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال وهدافه.



جدير بالذكر أن رونالدو هو اللاعب الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف ضمن الدوريات الخليجية الكبرى (السعودي والإماراتي والقطري) منذ وصوله إلى نادي النصر في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 بمساهمته في تسجيل 35 هدفًا (26 هدفًا و9 أسيست) في الدوري السعودي متفوقًا بفارق 7 مساهمات عن التوغولي كودجو لابا مهاجم العين الإماراتي (28 مساهمة).



قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بعد سن الثلاثين

-روماريو، 445 هدفًا

-كريستيانو رونالدو، 400 هدفًا (حتى الآن)

-زلاتان إبراهيموفيتش، 341 هدفًا

-جوزيف بيكان، 340 هدفًا

-توليو مارافيلها، 296 هدفًا

-ألفريدو دي ستيفانو، 264 هدفًا