مباريات الأحد.. الريال يواجه فاليكانو لاستعادة الصدارة واليوفي يُلاعب فيورنتينا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
لوتون تاون X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X ألميريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X غرناطة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فياريال X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X مونزا – الساعة 2:30 على قناةAD Sports Premium 1
كالياري X جنوى – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1
روما X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1
فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج X فيردر بريمن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليون X ميتز – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
تولوز X لوهافر – الساعة 5 عصرا
ستراسبورج X كليرمون فوت 5
نانت X ستاد ريمس – الساعة 7 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
موناكو X ستاد بريست – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD
نيس X رين – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4