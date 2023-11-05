مباريات الأحد.. الريال يواجه فاليكانو لاستعادة الصدارة واليوفي يُلاعب فيورنتينا

نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1لوتون تاون X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1ديبورتيفو ألافيس X ألميريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3فالنسيا X غرناطة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3فياريال X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1هيلاس فيرونا X مونزا – الساعة 2:30 على قناةAD Sports Premium 1كالياري X جنوى – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1روما X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1فولفسبورج X فيردر بريمن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6ليون X ميتز – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4تولوز X لوهافر – الساعة 5 عصراستراسبورج X كليرمون فوت 5نانت X ستاد ريمس – الساعة 7 عصرا على قناة beIN Sports HD 4موناكو X ستاد بريست – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HDنيس X رين – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4