ريال مدريد يبلغ أنشيلوتي بقرار حاسم

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، انتشرت شائعات في الأيام الأخيرة، حول رغبة ريال مدريد في التعاقد مع عدة لاعبين، وستزداد الأنباء سخونة مع اقتراب موعد الميركاتو، لكن مسؤولي الميرنجي قرروا عدم دخول سوق الانتقالات في يناير/كانون ثان المقبل.وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول من علم بهذا القرار، كما أنه سيعمل على معالجة ثغرات الفريق الأول بلاعبين من الأكاديمية.وأوضحت أنه حتى الآن لا يتجه ريال مدريد أيضا للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.وذكرت أن عدم دخول الميركاتو الشتوي من السمات المكررة في عهد فلورنتينو بيريز، حيث إنه نادرا ما ضم لاعبين جدد في يناير/كانون ثانٍ، لأنه لا يؤمن بأهمية هذه الفترة في الانتقالات.وكشفت أن نيكو باز، من أبرز اللاعبين في أكاديمية ريال مدريد الذين يثيرون إعجاب أنشيلوتي، وقد يحصل على فرصة المشاركة اليوم أمام رايو فاليكانو.