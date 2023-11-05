بطموح التأهل.. الزوراء يلاقي النجمة اللبناني في السعودية

ويحتل الزوراء المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، في حين يحتل النجمة المركز الأخير بنقطة وحيدة.فيما يتصدر الرفاع البحريني المجموعة نفسها بـ 7 نقاط، يليه العربي الكويتي بـ 4 نقاط.وسيكون ملعب "الدرة" في الرياض أرض النجمة اعتباريا، في هذه المباراة، وذلك بسبب عدم وجود منشأة تلائم المواصفات الآسيوية في لبنان.ويطمح الفريق اللبناني في الحفاظ على آماله في التأهل، حيث ستكون الخسارة بمثابة إنهاء لحظوظه، خصوصا إذا فاز الرفاع البحريني على العربي الكويتي، بالجولة ذاتها.ويقود النجمة مدربه البرتغالي باولو مينيزيس، في حين يقود الزوراء المدرب المصري حسام البدري.وستكون المواجهة مختلفة عن مباراة الذهاب خاصة من الناحية التكتيكية، كما يدخل الفريقان اللقاء بدفعة محلية: يتصدر النجمة الدوري اللبناني، بينما انتصر الزوراء مؤخرا على القاسم بنتيجة 1-0.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح الزوراء بنتيجة 4-1.ويغيب عن صفوف الزوراء أحمد عبد الحسين وحسين فلاح للإصابة وحسام كاظم بسبب تراكم البطاقات، في حين يغيب عن النجمة مهاجمه محمد صادق للإصابة.